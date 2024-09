Lo show di Xbox al Tokyo Game Show potrebbe avere delle sorprese: un giornalista dice la propria

La prossima settimana andrà in onda l'evento di Microsoft Gaming per il Tokyo Game Show. Xbox terrà una presentazione e per il momento non sappiamo esattamente cosa verrà mostrato, ma secondo un giornalista sarà assolutamente il caso di sintonizzarsi sullo show annunciato da Phil Spencer, capo della divisione videoludica della compagnia di Redmond.

A dirlo è Tom Warren di The Verge, che in più occasioni si è dimostrato a conoscenza di informazioni sensibili in ambito videoludico. Chiaramente il giornalista non vuole svelare in anticipo di cosa si tratta, ma afferma che "varrà la pena sintonizzarsi sulla diretta di Xbox del Tokyo Game Show la prossima settimana".