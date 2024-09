10 giochi gratis nel fine settimana su Xbox con i Free Play Days: arrivano i titoli 505 Games

A partire dal 19 settembre e fino alle ore 9:00 di lunedì 23 settembre sarà dunque possibile scaricare e giocare liberamente ai seguenti titoli su Xbox, purché si sia in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass, Core o Ultimate:

Oltre a essere protagonista della recente iniziativa di sconti all'interno della serie Xbox Publiser Sale, 505 Games è protagonista anche dei Free Play Days di questa settimana, che consentono di scaricare e giocare ben 10 giochi gratis questo fine settimana , per gli abbonati a Xbox Game Pass .

Prove approfondite prima di eventuali acquisti

Si tratta di un bell'assortimento di titoli, sebbene non siano particolarmente nuovi, che possono dunque essere provati liberamente e in forma completa per questo fine settimana.

L'immagine promozionale dei Free Play Days Xbox di questa settimana

Tutti coloro che sono abbonati a Xbox Game Pass Core o Xbox Game Pass Ultimate (sostanzialmente gli ex-abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate) possono effettuare il download libero dei titoli in questione.

Si tratta dei giochi completi, non di demo, dunque tutti gli eventuali salvataggi e progressi possono essere trasferiti direttamente nella versione standard dei titoli nel caso in cui si decida di acquistarli.