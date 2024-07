Stranger Things Stagione 5 ci aggiorna sullo stato delle riprese e ci fa capire quanto sia un'impresa titanica

Ora, arriva anche una conferma sullo stato dei progetti : le riprese sono state completate per metà.

Sono molte le serie TV di Netflix che il pubblico di tutto il mondo attende con trepidazione e una di queste è certamente Stranger Things. La quinta stagione - prevista per il 2025 - sarà l'ultima e promette di chiudere le vicende con grande stile.

Cosa è stato detto dallo showrunner di Stranger Things

"Settimana 24. Felice 'metà lavoro compiuto' al miglior cast e alla migliore troupe di sempre", ha scritto lo showrunner Ross Duffer su Instagram, accanto a una foto dell'enorme squadra che lavora alla serie. Nel video che segue la fotografia, Finn Wolfhard, che nello show interpreta Mike Wheeler, fa cadere una biglia in una boccia che segna il numero di settimane di riprese.

"Bene, Finn, siamo a metà strada. Stai inserendo la biglia. Come ci si sente?" Chiede Duffer da dietro la telecamera. "Esattamente nello stesso modo di prima", scherza Wolfhard.

Poiché sono già trascorse 24 settimane, ciò significa che la produzione della quinta stagione durerà 48 settimane in totale, quasi un anno intero. "Ci vuole molto tempo per scrivere ogni stagione e molto tempo per girarla", ha dichiarato di recente Maya Hawke, interprete di Robin Buckley, al podcast Podcrushed. "Stiamo facendo praticamente otto film".

Parlando proprio di lunghezza delle puntate, ricordiamo che la quarta stagione di Stranger Things è diventata famosa per la lunghezza degli episodi: ogni episodio durava almeno un'ora e il finale raggiungeva la durata di due ore e 19 minuti. È credibile che la quinta stagione non sarà da meno.

Sappiamo per certo che Stranger Things Stagione 5 sarà "completamente folle" e "fuori controllo".