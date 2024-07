Elden Ring: disponibile la patch 1.12.3 che sistema molti bug residui e sistema degli equilibri

Tanti bug risolti

Corretti anche molti bug, di cui riportiamo alcuni dei più rilevanti, come quello che causava all'abilità "Scintille Rotanti" di infliggere più danni del previsto o quello che impediva alle abilità "Scintille Rotanti" e "Muro di Scintille" di infliggere danni a certe condizioni. Risolto anche un bug che permetteva di consumare meno stamina del previsto durante la parata con un attacco usando lo Scudo Stoccata. Sistemati anche alcuni problemi grafici di armi e abilità e vari bug relativi alle animazioni.

FromSoftware ha approfittato della nota di rilascio dell'aggiornamento anche per ribadire alcuni consigli su come migliorare le prestazioni.

PlayStation 5: Provate a utilizzare l'opzione "Ricostruisci database" in modalità sicura per migliorare il frame rate.

Provate a utilizzare l'opzione "Ricostruisci database" in modalità sicura per migliorare il frame rate. PC (Ray Tracing): Assicuratevi che il Ray Tracing sia disabilitato nel menu delle impostazioni grafiche se riscontrate problemi di prestazioni.

Assicuratevi che il Ray Tracing sia disabilitato nel menu delle impostazioni grafiche se riscontrate problemi di prestazioni. PC (Generale) : Verificate l'integrità dei file di gioco per risolvere il messaggio "Attività inappropriata rilevata" che potrebbe apparire anche senza barare.

: Verificate l'integrità dei file di gioco per risolvere il messaggio "Attività inappropriata rilevata" che potrebbe apparire anche senza barare. PC (Mouse): Disattivate qualsiasi applicazione di terze parti che controlla il movimento del mouse, in quanto potrebbe causare problemi di frame rate.

Da sottolineare che l'aggiornamento viene considerato obbligatorio se si vuole continuare a giocare online. Per il resto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree per avere dettagli sull'acclamata espansione del gioco.