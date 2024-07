Il team di Helldivers 2 riconferma che i Titoli di guerra arriveranno quando sono pronti

Arrowhead Game Studios ha confermato di voler rallentare la produzione di aggiornamenti in Helldivers 2 per dare più spazio alla qualità e non puntare solo alla quantità. Per questo motivo, per il momento non è in arrivo un nuovo Titolo di guerra e l'intervallo tra uno e il successivo non sarà svelato.

Il tutto arriva dopo una serie di critiche dei fan, che hanno richiesto più cura nei contenuti dei Titoli di guerra. Il team ha quindi deciso di lavorare su armi ed equipaggiamenti che abbiano un vero effetto su Helldivers 2 e che non vengano dimenticati rapidamente dopo la pubblicazione.