The First Descendant ha problemi di accesso ma Nexon ha compreso qual è il problema

Il nuovo free to play di Nexon, The First Descendant, è un successo ma le cose non stanno andando bene quanto il team aveva probabilmente sperato. Il gioco infatti ha subito vari momenti di disservizio, con i server che non riuscivano far connettere gli appassionati.

Lo sviluppatore Nexon ha riconosciuto per la prima volta il problema su Twitter l'altro giorno, scusandosi per gli "inconvenienti causati" dall'errore di connessione. Un'ora dopo, lo sviluppatore ha rivelato che i problemi derivavano da un errore della rete MS e che quindi era necessario attendere il ripristino, che è avvenuto quasi un'ora dopo.