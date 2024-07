The First Descendant ha problemi col frame rate ma Nexon dà una soluzione, sebbene sia un po' noiosa

The First Descendant è disponibile da alcuni giorni e sta attirando l'attenzione dei giocatori su Steam, sebbene le recensioni siano a fatica "Nella Media". Il gioco non sta quindi convincendo appieno, ma il vero problema paiono essere le prestazioni.

Il gioco di ruolo d'azione free to play pare infatti subire cali di frame rate in modo regolare. Non vi è ancora una vera patch dedicata ma Nexon - l'editore e sviluppatore - ha dato alcune indicazioni su quanto possiamo fare per cercare di limitare il problema mentre attenzione per l'update ufficiale.