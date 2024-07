Nintendo Switch Online è disponibile in prova gratuita: vediamo i dettagli della promozione

Nintendo Italia ha reso disponibile una prova gratuita di Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento necessario per sfruttare le funzionalità online della console. Si tratta di sette giorni a costo zero, che potete attivare se rispettate le condizioni.

Prima di tutto, è possibile usare una prova gratuita una sola volta per ogni account Nintendo a vostra disposizione. Il rinnovo è inoltre attivo in modo automatico e dopo i sette giorni di prova viene attivato il piano individuale da 30 giorni: se non si vuole rinnovare, ricordare di annullare l'opzione tramite le impostazioni.