Battlefield 2042 e Dead Space si incontrano in un crossover a sorpresa

Electronic Arta e il team di sviluppo di Battlefield 2042 hanno svelato una nuova collaborazione in qualche modo sorprendente. Lo sparatutto online di DICE avrà infatti un evento crossover con Dead Space , che per chi non lo conoscesse è una serie di survival horror fantascientifici, di cui recentemente è stato pubblicato il remake del primo capitolo.

Alieni pericolosi

Il comunicato ufficiale ci racconta che "In Focolaio, la resistenza e l'intraprendenza delle squadre vengono messe alla prova contro un nemico nuovo e implacabile mentre cercano di fuggire dal laboratorio della Boreas." Stando alle immagini ufficiali ci potrebbe essere qualche problema alieno che andrà gestito. Fortuna che i nostri soldati del futuro riceveranno l'aiuto di qualcuno che vive ancora più nel futuro di loro. Visto che siamo qui, vediamo le immagini ufficiali del crossover per ingolosirci un po'.

Partecipando all'evento, i giocatori potranno sbloccare diverse ricompense gratuite legate a Dead Space, come un nuovo portafortuna e una nuova skin per armi, più una nuova piastrina e un nuovo sfondo per la scheda utente. La collaborazione include anche un bundle a tema, che offre la tenuta Specialista leggendaria "Uomo segnato", 3 skin leggendarie per armi e tanto altro ancora. Il bundle avrà un prezzo: 2200 monete Battlefield.

Per il resto vi ricordiamo che Battlefield 2042 è disponibile per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One.