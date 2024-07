Il primo gioco Activision per Xbox Game Pass è in arrivo ad agosto, secondo un leak

Secondo un leak emerso sul forum di Exputer, ad agosto sarà pubblicato su Xbox Game Pass il primo gioco firmato Activision. Si tratta Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy.

La fonte in questione è il leaker "eXtas1s" che viene categorizzato come "leaker credibile" dal forum. Per il momento si tratta ovviamente solo di un leak e non di informazioni ufficiali.