I giochi in arrivo e rimossi da Xbox Game Pass nella prima metà di luglio sono stati annunciati

Ricordiamo che questa lista di contenuti è valida per gli abbonati di Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. L'abbonamento Game Pass Core non ha accesso a questo catalogo di giochi.

Microsoft ha confermato la lista di giochi che saranno disponibili nella prima metà di luglio 2024 su Game Pass per Xbox, PC e cloud .

I giochi della prima metà di luglio di Xbox Game Pass

La lista annunciata da Microsoft comprende i seguenti titoli:

Journey to the Savage Planet (Cloud, Console e PC) - 3 luglio

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, Console e PC) - 3 luglio

Cricket 24 (Cloud, Console e PC) - 9 luglio

The Case of the Golden Idol (Cloud, Console e PC) - 9 luglio

Neon White (Cloud, Console e PC) - 11 luglio

Tchia (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 11 luglio

Magical Delicacy (Cloud, Console e PC) - 16 luglio

Flock (Cloud, Console e PC) - 16 luglio

Le copertine dei giochi aggiunti su Xbox Game Pass a luglio

A tutto questo si aggiungono i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass il 15 luglio:

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Console e PC)

Figment 2: Creed Valley (Cloud, Console e PC)

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)

TOEM (Cloud, Console e PC)

The Wandering Village (Cloud, Console e PC)

Avete un paio di settimane per provarli e, in caso vogliate renderli vostri per sempre, potete usufruire di un 20% di sconto sull'acquisto se siete abbonati a Xbox Game Pass.