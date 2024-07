Instagram cambia l'etichetta "Made with AI" dopo le proteste, ma forse ora è anche peggio

Meta ha annunciato di aver aggiornato l' etichetta "Made with AI" in "AI info" sulle sue piattaforme: "Come abbiamo detto fin dall'inizio, stiamo costantemente migliorando i nostri prodotti di intelligenza artificiale e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner del settore sul nostro approccio all'etichettatura dell'IA", ha dichiarato la portavoce di Meta Kate McLaughlin.

AI info è meglio di Made with AI?

La decisione di Meta è arrivata dopo le numerose lamentele degli utenti che hanno visto le proprie foto erroneamente contrassegnate come generate dall'intelligenza artificiale. L'ex fotografo della Casa Bianca, Pete Souza, ha evidenziato il problema condividendo una foto scattata su pellicola durante una partita di basket 40 anni fa, che era stata contrassegnata come "Made with AI". Souza ha ipotizzato che l'utilizzo degli strumenti di ritaglio e appiattimento di Adobe Photoshop potrebbe aver innescato l'etichetta.

La nuova etichetta AI info su Faceboo

E il problema sembra effettivamente risiedere nel modo in cui gli strumenti di editing come Adobe Photoshop applicano i metadati alle immagini e come le piattaforme interpretano tali metadati. Dopo che Meta ha ampliato le sue politiche sull'etichettatura dei contenuti generati dall'IA, alcune foto reali pubblicate su piattaforme come Instagram, Facebook e Threads erano state quindi erroneamente contrassegnate come "Made with AI".

La nuova etichetta "AI info" inizierà a essere implementata prima sulle app mobili e successivamente sulla versione web. Cliccando sull'etichetta, gli utenti visualizzeranno lo stesso messaggio della vecchia etichetta, che fornisce una spiegazione più dettagliata del motivo per cui l'etichetta potrebbe essere stata applicata e che potrebbe riguardare immagini interamente generate dall'IA o modificate con strumenti che includono tecnologia AI, come Generative Fill. Tecnologie di tagging dei metadati come C2PA dovrebbero in futuro rendere più semplice e facile distinguere tra immagini generate dall'IA e immagini reali, ma questa realtà non è ancora stata raggiunta.

La soluzione alla fine comunque non sembra ottimale: di fatto l'etichetta non ci dice se l'immagine è generata da un IA o reale e rischia ancora di mettere in dubbio l'autenticità di una foto solo perché l'autore del post ne ha modificato le dimensioni. Voi invece che cosa ne pensate di questa modifica dell'etichetta da parte di Meta? Ritenete che sia sufficiente per risolvere il problema? Condividete le vostre opinioni nei commenti!