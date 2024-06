Meta non distingue le foto reali da quelle fatte con le IA, i fotografi contro l'etichetta "Made by AI"

Numerosi fotografi si stanno lamentando per l' etichetta "Made by AI" che Meta sta applicando erroneamente a foto reali. Secondo un rapporto di TechCrunch, molti scatti autentici sono stati contrassegnati come generati dall'intelligenza artificiale, causando frustrazione tra i professionisti del settore.

Le segnalazioni di fotografi: sempre più errori

Negli ultimi mesi diversi fotografi hanno condiviso esempi di foto reali contrassegnate erroneamente da Meta. Un caso emblematico riguarda una foto scattata dall'ex fotografo della Casa Bianca Pete Souza durante una partita di basket, etichettata come "Made by AI". Un altro esempio recente riguarda una foto su Instagram dei Kolkata Knight Riders che vincono il torneo di cricket della Indian Premier League. È interessante notare che queste etichette appaiono solo su dispositivi mobili, non sul web, il che complica ulteriormente la situazione.

Souza ha cercato di rimuovere l'etichetta, ma senza successo. Egli ipotizza che l'uso di strumenti come il ritaglio di Adobe e l'appiattimento delle immagini prima di salvarle come file JPEG possano attivare l'algoritmo di Meta. Tuttavia, il problema non si limita a questi casi. Meta ha anche contrassegnato erroneamente foto reali come create con l'intelligenza artificiale quando i fotografi utilizzano strumenti di IA generativa come Generative Fill di Adobe per modifiche minori.

La pubblicazione PetaPixel ha testato questa situazione utilizzando lo strumento Generative Fill di Photoshop per rimuovere una macchia da un'immagine. Successivamente, Meta ha contrassegnato l'immagine su Instagram come generata dall'IA. Tuttavia, quando PetaPixel ha ricaricato il file in Photoshop e lo ha salvato dopo averlo copiato e incollato in un documento nero, l'etichetta non è stata applicata. Questo comportamento incoerente solleva domande sulla precisione degli algoritmi di Meta.

Numerosi fotografi hanno espresso la loro frustrazione per queste etichette ingiustificate. Il fotografo Noah Kalina ha scritto su Threads: "Se le foto 'ritoccate' sono 'Made with AI', allora quel termine non ha effettivamente alcun significato. Potrebbero anche etichettare automaticamente ogni fotografia come 'Non una vera rappresentazione della realtà' se sono seriamente intenzionati a proteggere le persone."