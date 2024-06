Netflix starebbe pianificando un abbonamento gratis con pubblicità anche in Europa, secondo Bloomberg

Secondo quanto riferito da Bloomberg, che cita alcune fonti interne rimaste ovviamente anonime, sembra che Netflix stia attualmente pensando al lancio di un piano completamente gratuito con pubblicità, da applicare anche in Europa nel prossimo periodo.

Si tratterebbe di un'estensione della limitatissima sperimentazione che Netflix aveva già effettuato nel 2021 in maniera estremamente selettiva, che venne infatti messa a disposizione praticamente solo in Kenya e di cui non si sono avute poi molte informazioni, in seguito.

In questo caso, però, si tratterebbe di un'iniziativa molto più estesa e importante: tra i mercati previsti ci sarebbero paesi di grosso calibro come il Giappone e la Germania, facendo dunque intuire la volontà di arrivare in Europa con questo nuovo piano.