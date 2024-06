Il Prime Day 2024 ha data, orario e tutti i dettagli ufficiali con anche eventi dal vivo

Il Prime Day 2024 è in arrivo e ora possiamo vedere tutti i dettagli ufficiali a riguardo, compresa data, ora e cosa è stato organizzato per gli eventi dal vivo che avranno luogo in Italia.

Amazon Italia ha confermato tutti i dettagli sulla decima edizione del Prime Day, l'evento speciale denso di sconti dedicato esclusivamente a chi è abbonato ad Amazon Prime. La compagnia ha indicato le date del periodo di sconti, alcuni eventi dal vivo che saranno attivi in giro per l'Italia e alcuni dei marchi che potremo trovare in offerta. Vediamo tutti i dettagli sul Prime Day 2024 di Amazon Già ora potete trovare la pagina dedicata a questo indirizzo.

Data e ora del Prime Day 2024 Prima di tutto, la compagnia dell'e-commerce ha confermato che gli sconti speciali saranno attivi il 16 e il 17 luglio. Come sempre, l'evento durerà quindi 48 ore durante le quali potremo trovare tante offerte. L'esatto orario di avvio delle promozioni è le 00:01 del 16 luglio. Il termine è invece fissato per le 23:59 del 17 luglio. La locandina delle date dell'evento Prime Day 2024 All'interno di questo periodo di tempo sarà possibile visualizzare sconti unici per gli abbonati Prime. Ovviamente alcuni prodotti potrebbero esaurirsi prima della fine del tempo, quindi vi consigliamo di non attendere gli ultimi istanti del 17 luglio per fare i vostri acquisti.

Cosa serve per il Prime Day e come prepararsi Come già detto, per poter accedere al Prime Day è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Se non lo siete, non disperate, perché potreste ancora essere idonei per la prova gratuita da 30 giorni, che potete trovare a questo indirizzo. La locandina degli eventi dal vivo del Prime Day L'abbonamento di prova può essere usato già da ora, poiché durerà fino al 25 luglio, ovvero una settimana dopo la fine del Prime Day 2024. Il nostro consiglio, inoltre, è di iniziare a mettere nella lista dei desideri di Amazon una serie di prodotti che vi interessano, così da poter rapidamente vedere se tale oggetto è stato messo in offerta il 16 luglio. Amazon conferma che potremo trovare sconti su prodotti come "Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri".