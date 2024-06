Quali sono i giochi migliori degli ultimi 24 anni? Metacritic elenca i giochi dell'anno dal 2000 al 2023

Con una particolare iniziativa, Metacritic ha riepilogato i suoi giochi dell'anno dal 2000 al 2023, di fatto andando a elencare i giochi migliori degli ultimi 24 anni, almeno per quanto riguarda le valutazioni medie da parte della critica.

In questo caso, non si tratta di una vera e propria elezione da parte di una redazione, bensì dei risultati che emergono, di anno in anno, in base alla raccolta dei voti dalle recensioni internazionali per quanto riguarda i siti che fanno parte dell'aggregatore, dunque si tratta di risultati più "oggettivi", per così dire.

In sostanza, i giochi che si ritrovano con il Metascore più alto, ovvero con la media ponderata più alta, sono i giochi dell'anno di Metacritic in questo elenco, che dunque dovrebbe presentare in maniera più oggettiva la situazione dei giochi migliori degli anni dal 2000 al 2023.