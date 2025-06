MindsEye è il gioco con le valutazioni peggiori del 2025 al momento, secondo le prime recensioni

Nel complesso, la media attuale su Metacritic è 43 , cosa che lo rende in effetti il videogioco con la valutazione più bassa del 2025 al momento, sebbene sia ancora presto sia per una valutazione definitiva del gioco sia della situazione dell'anno complessivo.

Si tratta ancora di poche valutazioni , visto che non si arriva nemmeno a dieci, ma all'interno troviamo anche testate di notevole rilievo come IGN che ha assegnato un sonoro 4 su 10 al gioco di debutto di Build a Rocket Boy, stesso voto dato anche da Guardian.

Le grandi premesse di MindsEye si stanno traducendo in un record alquanto negativo, considerando che, con le prime recensioni , si tratta del gioco con le valutazioni peggiori del 2025 , almeno per quanto riguarda i siti aggregatori specializzati.

C'è ancora tempo per rimediare?

Si tratta comunque di un record piuttosto preoccupante per quello che dovrebbe essere l'avvio di una sorta di metaverso di storie nelle idee dei suoi sviluppatori, nonché un nuovo open world creato da uno degli autori di GTA, ovvero Leslie Benzies, fondatore del nuovo team.

MindsEye è derivato da investimenti importanti, che puntano a un'esperienza in grado di permanere nel tempo, soprattutto grazie al particolare sistema di storie e contenuti da costruire da parte degli utenti, che è una caratteristica fondamentale del gioco.

Proprio questo aspetto comunitario potrebbe forse rappresentare l'ancora di salvezza di MindsEye, che potrebbe incontrare un destino migliore nel caso in cui i giocatori iniziassero davvero a sfruttarlo in maniere creative, ma l'avvio per il momento non sembra confortante.

Sempre su Metacritic, la valutazione degli utenti si attesta su una media di 2,6 su 10, mentre su OpenCritic il gioco ha una media di 36, per il momento. Tra le valutazioni più dure troviamo anche un 3/10 da parte di PushSquare e un 2,5/10 da parte di TechRaptor.