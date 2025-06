Stellar Blade 2 avrà una trama più curata e seria, nel primo gioco sono stati necessari dei compromessi

Intervistato dal portale ThisIsGame, Hyung-tae ha svelato che per il primo gioco della serie sono stati necessari alcuni compromessi a causa dei costi di produzione , diventati sempre più elevati, costringendo lo studio a eliminare diverse scene cinematografiche. Tra i tagli, ad esempio, c'è anche la spiegazione del motivo per cui la protagonista Eve cambia così spesso d'abito .

Stellar Blade verrà ricordato per molte cose, ma forse non per una trama particolarmente originale o brillante . Anche il director e CEO di Shift Up, Kim Hyung-tae, è d'accordo sul fatto che si tratti del punto debole del gioco, e ha dichiarato che il sequel sarà curato molto di più sotto questo aspetto.

Compromessi e cliché

"Penso sia vero che la storia è debole. Il sistema di gioco principale è stato completato relativamente presto, ma ciò che ci ha rallentato di più sono state le cutscene", ha detto Hyung-tae. "In un gioco d'azione che veicola la narrazione, le cutscene giocano un ruolo molto importante. È difficile raccontare l'intera storia solo attraverso l'azione."

"Nelle prime fasi dello sviluppo, avevamo pianificato di inserire dettagli come il motivo per cui la protagonista cambia abiti nella storia. Tuttavia, man mano che la produzione avanzava, i costi per realizzare le cutscene sono diventati troppo elevati e, alla fine, per ragioni di efficienza, siamo stati costretti a ridurre le scene che approfondivano l'ambientazione o la narrazione dei personaggi al di fuori della trama principale. È così che siamo riusciti a completare il gioco. Inoltre, in Corea non esiste ancora un sistema o una rete consolidata di sviluppatori dedicati alla narrazione nei videogiochi."

Successivamente, Hyung-tae ha ammesso che la trama di Stellar Blade affronta temi come l'identità dell'intelligenza artificiale e la definizione di umanità, ormai diventati dei cliché. Tuttavia, crede che con Stellar Blade 2 lo studio sarà in grado di realizzare una storia più seria e coinvolgente.

"È un'opera che affronta a modo nostro temi cliché trattati da tempo, come l'identità dell'intelligenza artificiale e la definizione di umanità. Penso che il sequel avrà una storia più seria. Proprio per questo, potrai seguirla con maggiore interesse."