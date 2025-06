Mario Kart World e Nintendo Switch 2 continuano a dominare la classifica inglese, bene MindsEye

Come ogni lunedì, è arrivata la classifica settimanale dei giochi retail più venduti nel Regno Unito. Come era lecito aspettarsi, Mario Kart World svetta ancora in prima posizione e, in generale, sono molti i titoli per Nintendo Switch 2 o per Switch 1 con aggiornamento grafico a occupare le posizioni alte della top 10.

Al secondo posto troviamo l'inossidabile EA Sports FC 25, seguito da Hogwarts Legacy. Di quest'ultimo, il 19% delle copie acquistate è stato per Switch 2 e il 71% per Switch 1 (con la possibilità di acquistare separatamente l'upgrade). Nonostante l'accoglienza a dir poco negativa da parte della stampa e del pubblico, MindsEye ha conquistato il quarto posto nella settimana di debutto.