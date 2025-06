Darksiders III per Xbox è in offerta su Instant Gaming con uno sconto del 78%

Tra le offerte di oggi, Instant Gaming ci propone Darksiders III per Xbox One e Xbox Series X/S a 8,70 € invece di 40 €, con uno sconto quindi del 78%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta di un gioco d'azione sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da THQ Nordic nel 2018. Vi ricordiamo che questa versione deve essere riscattata da Microsoft Store. Vediamo meglio ulteriori dettagli in merito.

Cos'è Darksiders III

Se amate gli hack and slash e i giochi d'avventura, in questo caso avrete a che fare con combattimenti dinamici e vestirete i panni di FURY, una maga che che vi permetterà di sfruttare diverse abilità, mosse e armi. Il mondo aperto è liberamente esplorabile ed è composto da diversi ambienti. L'obiettivo della protagonista è quello di riportare l'equilibrio tra bene e male, dopo che la Terra è stata devastata dall'apocalisse e i Sette Peccati Capitali continuano a seminare il terrore.

Tra ambientazioni post-apocalittiche, segreti da scoprire per proseguire con la storia e molto altro ancora, questa offerta potrebbe essere l'ideale per chi voglia recuperare questo capitolo di Darksiders. Come sempre, vi lasciamo alla nostra recensione per farvi un'idea completa del gioco e valutarne quindi l'acquisto.