I voti di FBC: Firebreak sembrano parecchio contrastanti

FBC: Firebreak ha ricevuto voti parecchio contrastanti da parte della stampa internazionale, che a quanto pare ha accolto lo sparatutto cooperativo firmato Remedy Entertainment in maniera mista, passando dai 9 ai 4.

GameGrin - 9

Stevivor - 8

CGMagazine - 8

GamingTrend - 8

Shacknews - 8

Press Start Australia - 7,5

Saudi Gamer - 7

DualShockers - 7

GamingBolt - 7

XboxEra - 6,5

Push Square - 6

PC Gamer - 6

Game Rant - 6

Checkpoint Gaming - 6

Pocket Tactics - 6

But Why Tho? - 5,5

GamesRadar+ - 4

Slant Magazine - 4

Screen Rant - 4

La testata che ha espresso la valutazione più alta parla di FBC: Firebreak come di un'esperienza che ripropone il DNA di Control, modellandolo però in una forma più accessibile e divertente: un concetto espresso anche da siti come Stevivor e CGMagazine, che hanno apprezzato l'originalità del progetto.

Quando però le valutazioni cominciano a calare, emergono alcuen importanti criticità, come la mancanza di varietà sul fronte del gameplay, che diventa molto ripetitivo in fretta e fa emergere anche la scarsa personalità del gioco.