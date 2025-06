I giochi di giugno su PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili da ora

Appartiene a tutt'altro genere Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 (PS5), una nuova avventura a sfondo horror compatibile anche con il visore PlayStation VR2 per massimizzare il coinvolgimento e le emozioni mentre superiamo spaventosi minigiochi e ci guardiamo le spalle dalla presenza dei pericolosi animatroni.

Lo sparatutto cooperativo sviluppato da Remedy Entertainment , che si sbloccherà esattamente alle 12.00, farà il proprio debutto direttamente sulla piattaforma riservata agli utenti PlayStation Plus Extra e Premium, catapultandoci nuovamente all'interno della Oldest House per dar vita a battaglie frenetiche contro le orde del Sibilo.

Gli altri giochi

A completare la line-up dei giochi di giugno su PlayStation Plus Extra e Premium troviamo il simulatore di caccia theHunter: Call of the Wild (PS4), che aumenta in maniera sostanziale il realismo e l'immersione rispetto ai precedenti episodi, e il buffo We Love Katamari REROLL + Royal Reverie (PS5, PS4), che segna il ritorno di un grande classico giapponese.

Ci sono infine Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS5, PS4), erede spirituale di Suikoden dotato di un comparto artistico notevole; Train Sim World 5 (PS5, PS4), la simulazione ferroviaria di riferimento per gli appassionati; Endless Dungeon (PS5, PS4), un accattivante mix fra twin stick shooter e roguelite; e poi il classico Deus Ex (PS2), riservato agli abbonati di livello Premium.