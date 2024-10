FBC: Firebreak di Remedy sarà su PlayStation Plus Extra e Premium e su Xbox Game Pass, arriverà anche su Steam

Con un comunicato pubblicato dopo l'Xbox Partner Preview di ieri sera, Remedy Entertainment ha annunciato che FBC: Firebreak , lo sparatutto multiplayer cooperativo ambientato nel mondo di Control, sarà incluso all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium , oltre che in quello di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate .

Uno sparatutto multiplayer ambientato negli uffici del FBC di Control

Se vi siete persi l'annuncio di ieri, FBC: Firebreak (conosciuto in precedenza con il nome in codice "Condor") è uno sparatutto multiplayer con visuale in prima persona dove tre giocatori devono collaborare per fermare le forze provenienti dall'altro mondo che hanno invaso il Federal Bureau of Control (FBC). Se questo nome vi risulta familiare non è solo una sensazione: il gioco è ambientato nello stesso universo di Control e Alan Wake.

I giocatori di FBC: Firebreak alla prese con nemici soprannaturali

Per sopravvivere i giocatori potranno fare affidamento su un vasto arsenale, da bocche da fuoco tradizionali come fucili d'assalto e shotgun ad altre meno convenzionale, come una sorta di ordigno esplosivo con le fattezze di un nano da giardino. Il lancio è in programma durante il corso del 2025 su PC e console.