The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom torna in sconto su Amazon Italia: non perdete l'occasione

È uno dei migliori giochi dell'anno e di Nintendo Switch e soprattutto è in sconto a prezzi molto interessanti. Parliamo ovviamente di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom , che si trova ora in promozione al -22% rispetto al prezzo mediano indicato da Amazon Italia. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 59.88€. Il prezzo attuale non è tecnicamente il più basso di sempre, ma parliamo di 99 centesimi di differenza, quindi è da considerare come un ottimo prezzo, considerando che il gioco è appena uscito. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Cosa propone The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Questo nuovo capitolo della saga di Nintendo ci mette nei panni di Zelda, che l'unica vera protagonista per la prima volta. Si tratta di un gioco di avventura e azione, con una forte componente puzzle. La Principessa, infatti, dispone di una staffa che le permette di duplicare oggetti e nemici: in questo modo può usare l'ingegno per superare le difficoltà, che sia andare oltre un baratro o sconfiggere degli avversari. Ogni situazione ha più metodi per avanzare, così che tutti i giocatori possano trovare un modo personale per giocare e divertirsi.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è stato celebrato da critica e pubblico con voti molto alti e su Amazon stesso possiamo vedere che gli acquirenti hanno assegnato un voto medio di 4,8 su 5, a riprova dell'apprezzamento.