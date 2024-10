Half-Life 3 potrebbe essere più aperto e non lineare, con grande interazione ambientale, secondo un leaker

McVicker è noto anche per il suo lavoro di datamining sui progetti Valve, dunque potrebbe aver rilevato alcune informazioni con basi verosimili, ma considerando che il gioco in questione non è mai stato dichiarato ufficialmente in sviluppo la questione resta molto dubbia.

Ovviamente si tratta sempre di voci di corridoio, e visto il soggetto in questione vanno prese assolutamente con le pinze, visto che Half-Life 3 è ormai una sorta di mito nei rumor videoludici, atteso da decenni e mai effettivamente annunciato da Valve, ma la fonte in questione si è guadagnata una certa visibilità, dunque anche in questo caso le sue considerazioni sono state riprese nella discussione online.

Si torna a parlare di Half-Life 3 , che in qualche modo ha subito un incremento di visibilità nelle voci di corridoio di recente, in questo caso con varie considerazioni da parte di Tyler McVicker , uno dei più noti leaker nell'ambito di Valve, che parla di varie possibili caratteristiche del gioco come il fatto di essere più aperto e non lineare e con grande interazione ambientale .

Un'evoluzione sostanziale

In ogni caso, quanto riferito dipingerebbe un quadro davvero molto interessante, con Half-Life 3 che sembrerebbe destinato a proporre qualcosa di nuovo, in evoluzione con i capitoli precedenti ma anche con alcune differenze.

Come evoluzione si porrebbero le grandi possibilità di interazione con l'ambientazione: così come Half-Life 2 aveva mostrato nei primi anni 2000, anche Half-Life 3 dovrebbe basarsi su una simulazione fisica avanzata, che comprende anche manipolazione del fuoco e relativi effetti sugli oggetti, possibilità di agire con la temperature e con le caratteristiche dei materiali.

Questi dettagli deriverebbero in parte anche da quanto scoperto all'interno dei file di Deadlock, il nuovo sparatutto di Valve, con riferimenti a "surface attributes", che dimostrano studi effettuati sulle reazioni di materiali diversi a stimolazioni varie.

Alcuni elementi del gameplay sarebbero riferibili alle "Immersive Simulation", ovvero quel genere di giochi in prima persona sullo stile di System Shock, BioShock, Dishonored, Prey e derivati, andando dunque oltre il semplice sparatutto in prima persona.

Altra modifica al gameplay deriverebbe dal suo essere "più aperto", sebbene non sia chiaro di cosa si tratti: la questione deriva anche da quanto riferito da David Speyrer, director di Valve, in "The Final Hours of Half-Life: Alyx", in cui suggerisce che Half-Life 3 potrebbe includere elementi generati in maniera procedurale insieme ad altri costruiti a mano, per creare un ambiente più ampio e situazioni differenti.

Alla base ci sarebbero anche nuovi strumenti tecnologici utilizzati, che potrebbero riferirsi anche all'uso di sistemi a base di voxel per garantire una maggiore interazione con l'ambiente e libertà di azione per i giocatori, con scenari più portati ad essere distrutti in maniera realistica.

Proprio di recente, era emerso che Half-Life 3 esiste davvero, per un presunto leaker.