Half-Life 3 esiste davvero, dice un presunto leaker, che conferma e amplia le voci emerse di recente

"Half-Life 3 è reale e Valve sta cercando di nascondere il fatto che torneremo a XEN", dice il personaggio in questione, che poi aggiunge anche alcuni dettagli sul presunto terzo capitolo della serie Valve.

Il presunto leaker ha effettuato una sorta di raccolta di informazioni derivanti da datamining e altro all'interno del video riportato qui sotto, che sostiene abbia richiesto circa tre anni di lavoro in termini di ricerca e raccolta di dettagli, indizi e prove sull'esistenza di Half-Life 3.

Secondo l'utente X che risponde al nome di Gabe Follower , piuttosto attivo per quanto riguarda le novità riguardanti Valve e tutto quello che ruota intorno alla compagnia, Half-Life 3 esisterebbe davvero , confermando l'ondata di voci di corridoio al riguardo emerse di recente e aggiunge anche alcuni dettagli sul gioco.

Si torna su XEN?

Varie informazioni possono essere dunque tratte guardando il video qui sotto, ma ovviamente vanno prese tutte come voci di corridoio assolutamente non controllate e, al momento, dalla credibilità tutta da dimostrare.

In ogni caso, che si collegano ad altre voci emerse in precedenza sul fatto che Half-Life 3 esista davvero, cosa che se non altro fa riemergere un po' di entusiasmo sulla serie.

"I leak puntano a un mondo semi-aperto, un sistema meteo, ciclo giorno e notto e NPC con cui interagire", riferisce il leaker, che in effetti elenca elementi non propriamente sconvolgenti ma che dovrebbero indicare una sorta di evoluzione in linea con quanto visto già nei primi due capitoli della serie.

Di recente, le voci su Half-Life 3 sono state nuovamente alimentate dall'emersione di un misterioso "Project White Sands" presso Valve, che potrebbe indicare proprio il terzo capitolo della serie. In effetti, considerando anche la storia di Half-Life: Alyx, è possibile che la storia sia destinata proseguire in qualche modo.

Nel frattempo, Valve ha annunciato ufficialmente Deadlock, il suo nuovo sparatutto multiplayer che era emerso già in precedenza attraverso alcune fasi di beta test.