Atari ha annunciato la nuova retro-console Atari 7800+: prezzo, data di uscita e giochi

Plaion e Atari hanno annunciato Atari 7800+, una nuova retro-console che rappresenta una riedizione molto fedele dell'omonima originale, ovvero una delle più famose console della compagnia in questione, uscita originariamente negli anni 80 e ora destinata a tornare come mostrato nel trailer con dettagli come prezzo e giochi.

Come preannunciato nei giorni scorsi, è arrivata dunque la conferma di una nuova retro-console da parte di Atari, proprio nei giorni della Gamescom 2024. Atari 7800+ ha la data di uscita fissata per il 29 novembre e sarà disponibile al prezzo di 119,99 euro, con incluso il titolo Bentley Bear's Crystal Quest, seguito di Crystal Castles, con prenotazioni già aperte presso il sito ufficiale a questo indirizzo.

La console in questione ha l'aspetto del tutto simile all'originale, ma possiede alcune evoluzioni tecnologiche come una presa USB per l'alimentazione e la porta HDMI per il collegamento ai display moderni oltre a uno slot cartucce compatibile con i titoli Atari 7800 e Atari 2600.