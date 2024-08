Atari sembra suggerire il possibile annuncio di una nuova retro-console alla Gamescom 2024

La Gamescom 2024 potrebbe offrire l'occasione per l'annuncio di una nuova retro-console da parte di Atari, o almeno questa è l'interpretazione che in molti stanno dando a un recente post pubblicato dalla compagnia su X proprio in queste ore.

"In questo periodo, l'anno scorso, stavamo annunciando l'Atari 2600+ alla Gamescom", si legge nel post riportato qui sotto, con tanto di emoticon con gli occhi a indicare di tenere d'occhio gli eventi in arrivo, cosa che sembra proprio suggerire possibili novità nei prossimi giorni.

Nonostante si tratti di un prodotto particolare, considerabile un po' di nicchia, l'Atari 2600+ si è rivelata una delle migliori iniziative sul fronte delle mini retro-console "ufficiali", cosa che rende piuttosto plausibile l'idea di un'altra macchina del genere da proporre sul mercato.