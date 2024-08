CPU Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200: data di uscita e modelli svelati in anticipo

Le CPU Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 rappresentano il prossimo grande passo per la piattaforma desktop di Intel. Questa nuova generazione porterà con sé l'architettura Lion Cove per i core principali e Skymont per i core efficienti. Le novità includono anche un nuovo socket, LGA 1851, e una serie di schede madri Z890 progettate per supportare queste nuove CPU.

Lineup Intel Core Ultra 200

Nonostante il recente rinvio dell'evento Intel Innovation 2024, l'azienda sembra non volere rinviare l'uscita delle CPU Arrow Lake-S: la data di uscita sarebbe infatti fissata per il 10 ottobre 2024. Le versioni iniziali della serie "Core Ultra 200" saranno disponibili in diverse varianti, tra cui il Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K e Core Ultra 5 245K. Questi processori offriranno fino a 24 core e 24 thread, con una cache L3 fino a 36 MB. Le frequenze di clock raggiungeranno i 5.7 GHz per i modelli di punta, e Intel promette una riduzione del consumo energetico fino a 100W rispetto ai modelli attuali di Raptor Lake.

Le specifiche dettagliate per la serie Core Ultra 200 includono varianti con diverse configurazioni di clock e TDP, da 35W a 125W. Inoltre, le nuove CPU non dovrebbero presentare i problemi di instabilità che alcuni utenti hanno riscontrato con le generazioni precedenti, ovvero la 13a e 14a generazione per cui Intel ha recentemente esteso la garanzia.

Probabilmente l'aggiornamento più interessante è l'inclusione di nuovi modelli della serie Core Ultra 5, come il 245 (già noto), il 235 e il 225. Questi modelli dovrebbero avere rispettivamente 14, 14 e 10 core. Come di consueto, poi, il lancio del 10 ottobre dovrebbe includere solo le varianti K e KF, mentre i modelli non-K e della serie T dovrebbero essere lanciati successivamente.