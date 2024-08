La data di uscita di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo per Nintendo Switch è stata rimandata

Level5, tramite il sito ufficiale, afferma che avremo modo rivedere il gioco al Level5 Vision 2024 To The World's Children, previsto per "l'estate 2024".

Cosa sappiamo di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo era inizialmente previsto per il 10 ottobre, ovvero poco meno di due mesi. Il gioco non arriverà per tale data che ricordiamo era stata svelata a febbraio di quest'anno. Difficile dire perché il team di sviluppo abbia deciso di rimandare l'uscita (Nintendo, come potete vedere qui sotto, non dà alcuna motivazione) ma possiamo supporre che avrà avuto bisogno di tempo aggiuntivo per ultimare l'opera.

In attesa di novità ufficiali, vi ricordiamo che Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo è un gioco di simulazione di vita che ci porta nel passato di un'isola e ci chiede di completare una serie di compiti. Potremo vestire i panni di molteplici professioni, dai più classici come il boscaiolo, il cuoco e l'artigiano fino ad arrivare a qualcosa di più avventuroso come il paladino e il mago. Potremo anche terraformare l'isola, combattere e non solo.

Vi lasciamo al precedente trailer di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo.