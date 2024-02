FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo, data di uscita ufficiale dal Nintendo Direct

FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo ci porta nel passato di mille anni e ci chiede di esplorare un'isola, raccogliendo risorse e completando una miriade di compiti. Ci saranno tante professioni, come il paladino e il boscaiolo, l'artigianato, la possibilità di terraformare l'isola, i combattimenti e non solo.

Il nostro approfondimento di FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo

FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo

Per scoprire tutti i dettagli sul gioco e sulla saga, vi lasciamo al nostro articolo di approfondimento nel quale vi spieghiamo che FANTASY LIFE è "ambientato in un coloratissimo mondo fantasy, pieno di personaggi e nemici strampalati, Fantasy Life ci metteva nei panni di un eroe che può cambiare classe e fare il paladino, il mago, il guerriero e così via, ma anche il boscaiolo, il taglialegna o il pescatore."