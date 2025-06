Il DLC gratis di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo introdurrà una modalità roguelike open world

Level-5 ha svelato nuovi dettagli sul DLC gratuito in arrivo per tutte le versioni di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo, intitolato "Update the World!", al momento ancora sprovvisto di una data di uscita.

Ebbene, il titolo sembra molto azzeccato. Oltre alle nuove ricette e i "nuovi contenuti progettati per utilizzare le armi di alta qualità" promessi in precedenza, ora gli sviluppatori hanno svelato che tra le novità di questa espansione c'è anche la nuova modalità chiamata "Roguelike Open World", che potenzialmente potrebbe offrire decine e decine di ore di gioco aggiuntive.