Su Steam la serie Total War è in offerta per festeggiare il 25° anniversario del franchise

Sega e Creative Assembly quest'anno festeggiano il 25° anniversario della franchise di Total War e del primo gioco, Shogun: Total War, pubblicato nell'ormai lontano giugno del 2000. Per l'occasione hanno deciso di mettere in saldo i giochi del franchise su Steam, proponendo degli sconti molti interessanti per gli appassionati degli strategici in tempo reale.

Tra le offerte in evidenza, troviamo Total War: Rome 2 - Empereor Edition e Three Kingdoms, ora acquistabili a 14,99 euro cadauno, con una riduzione di prezzo del 75%. Total War: Pharaoh magari non verrà ricordato come il miglior esponente della serie, ma a 9,99 euro potrebbe comunque risultare un buon affare.