Steam aggiunge indicatori all'overlay FPS in-game: arrivano DLSS e frame generation

Il nuovo "performance monitor"

Tra le nuove metriche del performance monitor di Steam figurano ora non solo gli FPS, ma anche gli FPS con upscaling, un grafico degli FPS che permette di visualizzare l'andamento delle prestazioni nel tempo, l'utilizzo e la frequenza di clock della CPU, l'utilizzo della GPU, la sua temperatura, l'utilizzo della memoria di sistema e l'utilizzo della memoria video dedicata. Questa espansione delle informazioni offre una panoramica molto più completa e granulare sullo stato del proprio sistema durante le sessione di gioco, consentendo di identificare eventuali colli di bottiglia o anomalie che potrebbero influire sull'esperienza.

Le nuove impostazioni del performance monitor di Steam (fonte: videocardz)

Un aspetto particolarmente rilevante di questo aggiornamento è l'integrazione di indicatori specifici per le tecnologie di generazione di frame. L'overlay sarà ora in grado di informare gse la generazione di frame (FG) è abilitata, e sembra che anche il rilevamento del DLSS (Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA sia contemplato.

Valve, attraverso la sua documentazione e le spiegazioni fornite, sottolinea l'importanza di comprendere la differenza tra gli FPS "reali" e quelli generati artificialmente. Con l'avvento di tecnologie come DLSS e FSR, il conteggio degli FPS può essere significativamente influenzato dai frame che vengono interpolati o generati da algoritmi di IA, spesso raddoppiando o triplicando il numero visualizzato. Mentre questo approccio è corretto se si considera la fluidità visiva e la frequenza di aggiornamento del monitor, non riflette necessariamente il numero di frame di gioco effettivi che vengono elaborati dal motore di gioco per svolgere compiti cruciali. Tra questi compiti figurano l'elaborazione dell'input dell'utente, la gestione degli aggiornamenti di rete, l'esecuzione del rilevamento delle collisioni per modelli e proiettili, e molte altre operazioni computazionali. È quindi fondamentale per i giocatori, soprattutto quelli competitivi, distinguere tra questi due tipi di frame, poiché la generazione di frame, pur migliorando la percezione della fluidità, non può risolvere problemi legati alla latenza dell'input, che è cruciale in determinate tipologie di giochi.

La flessibilità è un altro punto di forza di questa nuova implementazione: c'è infatti la possibilità di personalizzare la visualizzazione delle metriche. Sebbene il Performance Monitor offra un'ampia gamma di dati, la visualizzazione può essere semplificata per mostrare solo gli FPS e il relativo grafico, o addirittura limitarsi al solo valore degli FPS, esattamente come nell'overlay attuale. Attualmente la funzionalità è accessibile esclusivamente attraverso il client Steam Beta, il che significa che gli utenti interessati a provarla dovranno attivare la versione beta del client Steam. Valve ha inoltre specificato che non tutte le metriche potrebbero essere immediatamente disponibili su tutti i sistemi, ma ha rassicurato che il supporto completo verrà esteso in futuro.

Intanto emerge il primo test del prototipo di Steam Deck con Ryzen 7 3700U.