La Cina è una gallina dalle uova d'oro per i publisher, lo dimostrano Stellar Blade e altri giochi di successo su Steam

Ad esempio, Stellar Blade e Black Myth: Wukong hanno totalizzato il triplo delle copie vendute su Steam in Cina rispetto al Nord America. Nel caso dell'action GDR di Game Science, parliamo di un gioco sviluppato localmente, basato sul classico della letteratura Il Viaggio in Occidente e fenomeno mediatico: il successo in madrepatria era scontato.

Molti publisher e studi di sviluppo dovrebbero iniziare a investire seriamente nel mercato cinese, considerato una potenziale miniera d'oro in termini di profitti. È quanto emerge da un report di Alinea Analytics, secondo cui i giochi localizzati per la Cina registrano vendite significative su Steam , spesso pari o persino superiori a quelle del mercato statunitense ., come dimostrano i casi di Stellar Blade e Black Myth: Wukong.

PlayStation sta investendo molto sulla Cina

Per quanto riguarda Stellar Blade, che invece è stato realizzato dallo studio coreano Shift Up, entrano in gioco una serie di mosse azzeccate da parte di PlayStation, che hanno decretato il successo in questo mercato: in particolare la localizzazione in cinese con tanto di lip-sync per il doppiaggio, un marketing spinto a livello nazionale e un prezzo molto competitivo di 268 Yuan, circa 32,47 euro contro i 69,99 euro che paghiamo in Europa. Ricordiamo che Stellar Blade ha venduto 3 milioni di copie in totale, di cui 1 milione in pochissimi giorni dal lancio della versione PC.

Il grafico sottostante mostra come anche altri giochi localizzati in cinese abbiano ottenuto vendite elevate nel mercato cinese, quasi alla pari con quello statunitense: tra questi Monster Hunter Wilds, Diablo 4 e Clair Obscur: Expedition 33 - tutti titoli che hanno venduto milioni, se non decine di milioni, di copie e che devono parte del proprio successo proprio all'investimento nella localizzazione per la Cina.

Nel panorama dei giochi tripla A, i titoli privi di localizzazione cinese sono ormai quasi un'eccezione. Tuttavia, sempre secondo Alinea Analytics, c'è ancora ampio margine di crescita. In questa direzione, PlayStation si sta muovendo con rapidità, utilizzando Steam come una sorta di "cavallo di Troia" per penetrare il mercato, e affiancando questa strategia al China Hero Project - l'iniziativa avviata nel 2016 per sostenere lo sviluppo di videogiochi da parte di studi cinesi indipendenti, come ad esempio Lost Soul Aside. L'azienda prevede che Sony, e non solo lei, sfrutteranno questo slancio anche per rafforzare anche le vendite lato console.

"Se sei un publisher o uno sviluppatore di videogiochi, tu (e il tuo fornitore di dati...) dovreste davvero includere la Cina nelle vostre strategie - e non limitarvi a selezionare i mercati occidentali per i lanci e le analisi", afferma Alinea Analytics. "PlayStation, che pubblica Stellar Blade, ha da tempo delineato i suoi piani per massimizzare il TAM (acronimo di Total Adressable Market, ovvero il valore complessivo del mercato) attraverso il mercato cinese. E Steam è un cavallo di Troia per raggiungere la Cina. Anche su altri fronti, PlayStation si sta preparando: possiede persino un incubatore con sede in Cina, il China Hero Project."

"Il mercato cinese è una forza con cui fare i conti su Steam - e i publisher più lungimiranti sanno che devono massimizzare le loro possibilità di successo. Ci aspettiamo che PlayStation e altri publisher puntino con maggiore decisione alla Cina - non solo su PC, ma anche su console."