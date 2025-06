Dying Light: The Beast arriverà anche su Nintendo Switch 2? La risposta di Techland è incoraggiante

Il quesito è stato posto dalla redazione di Wccftech a Tymon Smektała, director del franchise, durante un'intervista al Summer Game Fest. La risposta non conferma nulla, ma lascia spazio all'ottimismo: " Mi piacerebbe che questo accadesse prima o poi , ma al momento non c'è nulla da annunciare."

Techland è uno dei publisher di terze parti che ha deciso di supportare Nintendo Switch, pubblicando nel tempo sia il primo che il secondo capitolo della serie Dying Light. La storia potrebbe ripetersi anche con una futura versione per Nintendo Switch 2 di Dying Light: The Beast ?

Dying Light: The Beast su Switch 2? Ipotesi plausibile

In sostanza, Smektała ha preferito non sbilanciarsi. È comprensibile, del resto, se Techland fosse effettivamente al lavoro su una conversione per Nintendo Switch 2, difficilmente lo confermerebbe in un'intervista generica, preferendo probabilmente l'annuncio in una vetrina di maggior richiamo - come un Nintendo Direct.

In ogni caso, ricordiamo che Dying Light: The Beast arriverà il 22 agosto su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma sono in lavorazione anche versioni per PS4 e Xbox One, che, salvo imprevisti, dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2025.

Proprio l'esistenza di queste edizioni old-gen rappresenta un'ottima notizia per i possessori di Switch 2: considerato che l'hardware della console ha già dimostrato di saper gestire senza particolari problemi i titoli della scorsa generazione, una conversione di Dying Light: The Beast appare più che plausibile. Staremo a vedere.