Stellar Blade ha sfondato su PC: già raggiunto un traguardo di vendite impressionante

Il team Shift Up ha annunciato che Stellar Blade ha raggiunto un traguardo impressionante in termini di vendite, riportando i dati ufficiali rilevati finora tra PS5 e PC, con quest'ultima piattaforma che ha accolto il gioco solo da pochi giorni.

Le vendite totali di Stellar Blade ammontano ora a 3 milioni di copie, con 1 milione raggiunto su PC in soli 3 giorni, tanto per far capire come sia stato accolto il titolo in questione su piattaforma Windows, dopo un'ottima annata su PS5 dove però i ritmi sono stati probabilmente meno forsennati.

Due milioni di copie sono state dunque raggiunte su PS5 in un anno, ma con un milione di copie vendute in soli tre giorni su PC non sappiamo precisamente dove possa arrivare la produzione di Shift Up su un arco di tempo più lungo, considerando entrambe le piattaforme.