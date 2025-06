Più del 40% delle mod di Stellar Blade pubblicate finora sono a sfondo erotico o pornografico

Avevamo già segnalato la presenza di mod a sfondo erotico per Stellar Blade , ma nel frattempo la situazione si è evoluta, tanto che qualcuno ha voluto fare addirittura i conti. Nel caso la testata PC Gamer, che ha scoperto come più del 40% di mod per la versione PC del titolo di Shift Up siano a sfondo erotico o pornografico , tanto da spingersi nel titolo della notizia a parlare di "gioco dell'anno per i segaioli".

L'importante è il gameplay

In effetti, a scorrere la pagina di Stellar Blade su Nexus Mods sembra di trovarsi di fronte a una specie di distaccamento di PornHub (dovete essere loggati e rimuovere i filtri dei contenuti per adulti per vedere tutte le mod disponibili).

Uno dei costumi ammiccanti creati per Eve

Le mod contrassegnate come "per adulti" sono davvero moltissime: ben più di 100 (sulle quasi 300 disponibili al momento di scrivere questa notizia), con tante altre che non sono segnate come tali, ma presentano comunque contenuti NSFW.

In effetti raramente si erano viste così tante mod erotiche, realizzate oltretutto a tale velocità, per un singolo videogioco e raramente si era visto uno studio di sviluppo puntarci così tanto sopra, tanto da incentivare i modder a realizzarne il più possibile. Non che ne manchino per altri giochi, ma qui sembrano davvero essere una feature.

Per quanto riguarda le tipologie, ce ne sono davvero moltissime, da nude mod complete a costumi che assecondano varie fantasie, a nuovi filmati per la schermata dei titoli (nemmeno stiamo a dirvi cosa rappresentino). Attualmente, la mod più popolare per Stellar Blade è "Eve with no Clothes on (Original Proportions)", che vanta la bellezza di 110.800 download, seguita da "XXTB Eve" con 77.600 download. In terza posizione, per chiudere il podio, troviamo "Latex Battlesuit", con 43.200 download. Fortunatamente c'è anche una mod per introdurre in gioco il trenino Thomas.