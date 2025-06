Stellar Blade parte alla grande su Steam: 100.000 giocatori simultanei e quasi il 100% di recensioni positive

Nel momento in cui scriviamo, il gioco ha raggiunto quota 99.980 giocatori simultanei alle 07:00 di stamattina. I numeri potrebbero aumentare ulteriormente nei prossimi giorni, sia perché ci avviciniamo al weekend - il momento della settimana di maggiore attività su Steam - sia grazie al possibile effetto del passaparola positivo, dinamica frequente in queste situazioni.

Tutti pazzi per EVE?

Come detto in apertura, non solo in molti stanno giocando Stellar Blade, ma pare che stia piacendo alla stragrande maggioranza. Al momento su più di 1.500 valutazioni degli utenti, le recensioni positive rappresentano il 97% del totale.

Chiaramente la maggior parte dei pareri riguarda l'ottimizzazione, che appariva ottima anche nella demo pubblicata poche settimane fa, con i primi commenti a caldo su trama e gameplay. Dei verdetti per forza di cose arriveranno solo nelle prossime settimane.

A ogni modo, già ora parliamo di numeri che farebbero invidia a molti altri tripla A, segno che la conversione per PC dell'action di Shift Up era molto attesa, dopo l'ottimo riscontro già visto dal pubblico su PS5.