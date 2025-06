La demo di Stellar Blade convince i giocatori PC: su Steam tante valutazioni positive e plausi all'ottimizzazione

Nel momento in cui scriviamo, questa versione di prova vanta il 91% di valutazioni positive su circa 2.000 recensioni pubblicate dagli utenti di Steam. Insomma, una percentuale altissima. Trattandosi di una demo che dura giusto un paio di ore, la maggior parte dei pareri per ovvi motivi non parla in modo approfondito di trama e gameplay, con molti che per l'appunto che si sono concentrati maggiormente sull'ottimizzazione della versione PC .

Mancano meno di due settimane al lancio

Anche i numeri di affluenza non sono affatto male. Stando a SteamDB, nella giornata di ieri si è registrato un picco di quasi 25.000 giocatori contemporanei. Considerando che si tratta di una demo non particolarmente lunga, si tratta sicuramente di un ottimo risultato.

Per dire non siamo troppo lontani dal picco di 28.000 e 30.000 raggiunti nei mesi scorsi rispettivamente da Marvel's Spider-Man 2 e The Last of Us Parte 2: Remastered, giusto per rimanere nel reame dei giochi pubblicati da Sony.

Vi ricordiamo che il lancio della versione PC di Stellar Blade è fissato al 12 giugno, in concomitanza con il lancio della Complete Edition e del DLC crossover con Goddess of Victory: NIKKE, di cui recente abbiamo visto un'anteprima in trailer. Su PC saranno presenti anche dei nuovi contenuti, come 25 costumi inediti e una boss fight aggiuntiva, che su PS5 verranno aggiunti tramite un aggiornamento gratuito.