Un trailer di Stellar Blade mostra il DLC di Goddess of Victory: NIKKE, con nuovi costumi, gameplay e boss

L'espansione sarà disponibile a partire dal 12 giugno , in concomitanza con il lancio della versione PC di Stellar Blade , in vendita su Steam ed Epic Games Store. Sarà incluso nella Complete Edition venduta a 89,99 euro e acquistabile anche separatamente. A questo proposito non è stato ancora indicato un prezzo preciso, ma salvo sorprese dovrebbe costare 9,99 euro, come quello di NieR: Automata pubblicato lo scorso anno.

Sony e Shift Up hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer del DLC a pagamento di Stellar Blade con il crossover con Goddess of Victory: NIKKE , il gioco mobile free-to-play realizzato dalla stessa casa sudcoreana.

Tra sparatorie e scontri a fil di lama

Il filmato mostra alcune sequenze di gameplay con la protagonista Eve impegnata a trivellare di colpi dei nemici robot sparando da dietro una copertura in delle inedite sezioni sparatutto con meccaniche di gioco che ricordano proprio quelle di Goddess of Victory: NIKKE. Successivamente vediamo alcuni dei costumi bonus ottenibili, basati per l'appunto sui personaggi di questo gioco mobile, come Rapi e Anis, e un'anteprima dello scontro contro Scarlet, specializzata nell'uso della katana.

Le novità in arrivo con il DLC includono anche un nuovo negozio gestito da Volt, il cane robotico di Nikke, con outfit e oggetti per la personalizzazione, dei collezionabili aggiuntivi da trovare, nonché musiche e acconciature per la protagonista Eve.