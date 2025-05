Il cosplay di Maelle da Clair Obscur: Expedition 33 di megalcarmen pare uscito dal gioco

Clair Obscur: Expedition 33 è nato come un progetto molto ambizioso realizzato da un team molto contenuto. Non ha avuto un budget faraoinico né il lancio è stato accompagnato da una campagna marketing martellante come quella di molte produzioni tripla A. Eppure, il gioco sta riscuotendo un enorme successo grazie ai voti altissimi elargiti dalla critica e l'enorme passaparola positiva di chi ci sta giocando, finendo al centro delle conversazioni videoludiche delle ultime settimane. E a quanto pare il JRPG di Sandall Interactive sta spopolando anche tra i cosplayer. A questo proposito vi proponiamo il cosplay di Maelle realizzato da megalcarmen.

Maelle è uno dei personaggi principali di Clair Obscur: Expedition 33. A soli 16 anni, è la più giovane tra i membri della spedizione e si distingue per il suo stile di combattimento agile e preciso, basato sull'uso della rapiera. A differenza degli altri membri della spedizione, non parte per salvare la città, ma per sfuggire a essa e trovare la propria libertà, in quanto non si è mai sentita veramente a casa a Lumière.