Il cosplay di Nico Robin da Xandrastax sembra essere uscito direttamente da One Piece

Passa il tempo ma One Piece resta ancora una delle serie top in assoluto in ambito manga/anime, cosa che lo rende anche una costante fonte d'ispirazione per varie interpretazioni come questo ottimo cosplay di Nico Robin, personaggio tra i più affascinanti nell'intera serie di Eiichiro Oda, da parte dell'ottima Xandrastax.

Nico Robin è ormai un personaggio classico della serie, essendo parte della ciurma di Cappello di Paglia per numerosi anni, dopo il primo incontro da nemica come vicepresidente della Baroque Works nel ruolo di Miss All Sunday, è diventata un vero e proprio pilastro della compagnia di eroi, ricoprendo il ruolo di archeologa della ciurma.

Il cosplay di Xandrastax, in questo caso, riprende proprio uno dei look più noti di Nico Robin, quello utilizzato nel corso della Saga delle Sabaody, visto spesso come abito caratteristico del personaggio in questione.