One Piece, il cosplay di Boa Hancock di NadyaSonika è davvero imperiale

One Piece rimane uno dei pilastri in termini di ispirazioni per le cosplayer, come dimostra ancora una vota questo splendido cosplay di Boa Hancock da parte di NadyaSonika, che dimostra di essere ormai una specialista sul soggetto.

Imperatrice di Amazon Lily, Boa Hancock è uno dei personaggi più gettonati per i cosplay, rientrando fra i protagonisti più più carismatici della serie di anime/manga, recentemente diventata anche una serie TV su Netflix. Proprio grazie a questa, in effetti, sembra ci sia stata anche una nuova spinta verso i cosplay a tema, che stanno affollando i social network.

Boa Hancock è il capitano delle Piratesse Kuja, nonché membro della Flotta dei Sette prima dello scioglimento del gruppo, ed è in effetti una donna che non passa propriamente inosservata.