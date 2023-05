One Piece: il costume di Rebecca da siwencosplay è da gladiatrice

One Piece continua a regalare ispirazioni ai cosplayer di tutto il mondo, come vediamo anche in questo caso con il cosplay di Rebecca da parte di siwencosplay, che riprende un soggetto non molto gettonato ma comunque molto affascinante.

In particolare, Rebecca viene qui rappresentata con la sua "armatura" da gladiatrice, anche se l'effettiva funzionalità dell'armatura in questione è sicuramente opinabile. Come spesso accade per i personaggi femminili del fumetto di Eiichiro Oda, infatti, questo costume sembra più indicato a mostrare le forme della ragazza che a proteggerla durante un feroce scontro nell'arena.

In ogni caso, Rebecca è una guerriera molto abile, considerata un'eroina all'interno del Colosseo delle Corride. Membro della famiglia Riku e figlia di Kyros, la ragazza è un personaggio particolarmente positivo, legata a Rufy e alla sua ciurma da amicizia e profondo rispetto.

Il costume è stato precisamente ricreato da siwencosplay, così come la capigliatura rosa tipica del personaggio e anche l'elmo è proprio quello in stile gladiatorio utilizzato dalla ragazza nella serie.

