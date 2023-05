Persona 5: il cosplay di Futaba da Carry.key è davvero perfetto

Persona 5 si è ormai consolidato come una notevole fonte di ispirazione per i cosplayer, vista la grande quantità di personaggi carismatici che contiene, e in questo caso vediamo un cosplay di Futaba da parte di Carry.key che riprende in maniera perfetta il personaggio del gioco.

Si tratta di un'interpretazione piuttosto in linea con l'iconografia classica di Futaba Sakura, che si mostra qui in una delle sue tipiche mise un po' da nerd, con lo stile scelto da Carry.key che sembra riprendere davvero in pieno le caratteristiche tipiche del personaggio originale.

La Navigator dei Ladri Fantasma di Persona 5 è solitamente un personaggio molto schivo, che punta a non dare nell'occhio. Il suo abbigliamento standard riflette questa sua volontà di rimanere in disparte, con i grandi occhialoni e una serie di "strati" di vestiti con cui coprirsi il più possibile.

Tutto questo, d'altra parte, diventa spesso anche un elemento su cui giocare per costruire invece una reinterpretazione decisamente provocante, come succede anche in questo caso. Per il resto, gli occhialoni ci sono ancora, così come la capigliatura rossa fiammante e le cuffie, per una reinterpretazione davvero azzeccata, in linea con lo spirito del personaggio.

