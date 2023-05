Activision sta facendo più soldi su PC che su console per la prima volta

Un dato da non sottovalutare presente nell'ultimo resoconto finanziario di Activision Blizzard è che la compagnia, per la prima volta nella sua storia, sta facendo più soldi su PC che su console. Nei primi mesi del 2023 i ricavi prodotti dalla piattaforma PC hanno infatti superato quelli delle console di 27 milioni di dollari, proseguendo una tendenza in atto ormai da tempo.

Tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023, Activision ha incassato 666 milioni di dollari su PC e 639 milioni di dollari su console. Il segmento PC sta facendo meglio di quello console da metà 2022, nonostante il secondo abbia fatto meglio del primo se consideriamo l'intero anno passato.

Si tratta di un cambiamento molto importante, visto che stando ai resoconti annuali di Activision Blizzard disponibili, il settore console aveva fatto sempre meglio di quello PC. Anche l'acquisizione di Blizzard non era riuscita a ribaltare la situazione.

Si tratta del terzo trimestre di fila che il PC batte le console, cosa mai successa in passato. Ci sono inoltre buone ragioni per credere che il trend proseguirà per tutto il 2023.

Activision attribuisce quel 74% dei ricavi in più su PC rispetto all'anno scorso ai successo dei Call of Duty e di Overwatch 2, ma parte del risultato pare che sia arrivato anche da World of Warcraft, grazie all'espansione Dragonflight, e da Diablo Immortal. Insomma, Blizzard sembra essere la capofila della crescita del PC, con il 72% dei sui ricavi su PC e l'8% su console. Call of Duty di suo ha fatto il 59% dei ricavi su console, il 26% su PC e il 15% su mobile. Il lancio di Diablo 4 potrebbe far crescere anche l'utenza console di Blizzard, ma considerando l'amore dei PCisti per la serie potrebbe addirittura accentuare la crescita dei ricavi su PC.

C'è comunque da dire che il primo settore di Activision Blizzard per ricavi è quello mobile, che stacca tutti gli altri grazie agli ancora ottimi risultati di Candy Crush, un vero mostro sacro del settore.