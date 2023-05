Hi-Fi Rush: aggiornamento 4 disponibile, risolve alcuni bug

Tango Gameworks ha pubblicato l'aggiornamento 4 di Hi-Fi Rush, splendido action ritmico lanciato a sorpresa a gennaio. L'obiettivo della patch è quello di risolvere alcuni dei bug residui. Vediamo cosa fa nel dettaglio, come riportato sulla nota di rilascio ufficiale:

Rimosso un exploit che consentiva ai giocatori di rivendere continuamente attacchi già venduti. Questo rende il gioco più realistico, perché non si può vendere qualcosa che non si possiede più.

Risolto un problema per cui la sfida "Specialista" sul Muro della gloria non si sbloccava anche se si compravano tutti gli attacchi speciali in gioco. (*Nota: l'effetto è retroattivo, perciò se hai già acquistato gli attacchi, l'obiettivo verrà registrato automaticamente come completato*)

Risolto un problema per cui non veniva riprodotta una bellissima animazione nascosta quando si giocava sul divano con 808 mentre lei indossava il costume da bossplay di Roquefort.

Risolto un problema del PSO caching sulla versione Microsoft Store che causava rallentamenti durante il gioco.

Regolata la morbidezza di un cuscino nel rifugio in modo da ricaricare meglio Chai quando si riposa tra una missione e l'altra.

Per il resto vi ricordiamo che Hi-Fi Rush è disponibile per PC e Xbox Series X/S. È giocabile anche tramite l'abbonamento Game Pass. Per altri dettagli, leggete la nostra recensione di Hi-Fi Rush.