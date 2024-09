Hi-Fi Rush 2 non farà grandi incassi per Krafton, che punta a giochi creativi e originali da Tango Gameworks

Come probabilmente saprete, lo studio in precedenza era di proprietà di Microsoft, che aveva deciso di chiuderlo a giugno. A sorpresa, ad agosto, Krafton ha annunciato di aver acquisito il team , mantenendo circa 50 dei 100 sviluppatori del suo organico e acquisendo anche l'IP di Hi-Fi Rush.

Il CEO di Kratfon , Changhan 'CH' Kim, ha dichiarato che non crede che Hi-Fi Rush 2 genererà grandi profitti , per quanto la compagnia sembrerebbe comunque intenzionata a realizzare un sequel per soddisfare i fan e al tempo stesso è interessata alla grande creatività e il talento degli sviluppatori di Tango Gameworks.

"Penso che un minimo di 100 persone sia il nostro obiettivo. Dobbiamo arrivare a quella dimensione. È un requisito minimo per continuare a sviluppare il franchise. O forse avranno bisogno di un team più grande. Non abbiamo ancora deciso, ma non abbiamo intenzione di ridurre le dimensioni del team. Devono lavorare anche su nuovi progetti , quindi è molto probabile che il team si ingrandisca ulteriormente".

Kim ha aggiunto che non può parlare delle cifre esatte dell'accordo, visto che l'acquisizione non è stata del tutto finalizzata, suggerendo che in ogni caso che per Microsoft "la cifra non era davvero importante" e che Krafton punta di portare l'organico di Tango Gameworks ad almeno 100 dipendenti per continuare Hi-Fi Rush, o anche di più, in vista di nuovi progetti .

Kim ha aggiunto che Krafton ha voluto chiudere un accordo con Microsoft in tempi lampo, il che è anche uno dei motivi per cui non ha provato ad acquisire anche le IP di Ghostwire Tokyo e The Evil Within . "Se dovessimo acquisire tutte le IP, credo che l'affare si complicherebbe troppo. Krafton è un'azienda piuttosto grande, ma Microsoft è molto complicata", afferma. "Volevamo aiutare il team a continuare a sviluppare i loro giochi, ma soprattutto Hi-Fi Rush. Se penso ai nostri fan, credo che ciò che a loro interessa davvero siano dei sequel di Hi-Fi Rush".

"Volevamo mantenere la loro eredità", ha detto Kim. "Anche se non hanno avuto un grande successo nei loro giochi, abbiamo visto molti creativi che valeva la pena perseguire. Poiché i fan di Hi-Fi Rush desiderano davvero vedere dei sequel, abbiamo negoziato con la società madre di Tango Gameworks Microsoft per acquisire anche questa IP".

Kim ha spiegato che l'acquisizione non è stata dettata da motivi commerciali , ma creativi, in quanto, nonostante i giochi di Tango Gameworks si siano rivelati poco profittevoli, il team dispone di elementi di talento in grado di realizzare giochi originali e completamente differenti da quelli realizzati dagli altri studi proprietari della compagnia.

Hi-Fi Rush 2 non sarà un campione d'incassi, ma non è l'aspetto più importante per Krafton

Kim ha aggiunto che a suo avviso non crede che i giochi realizzati da Tango Gameworks siano stati dei successi commerciali, Hi-Fi Rush incluso, e in alcuni casi potrebbero non essere neppure rientrati degli investimenti. A suo avviso, anche Hi-Fi Rush 2 non porterà grandi incassi per la compagnia, che tuttavia vede in Tango Gameworks uno studio con tanto potenziale e in grado di realizzare giochi nuovi e originali, che è in linea con gli obiettivi di Krafton.

Un combattimento a ritmo di musica in Hi-Fi Rush

"Stiamo cercando di aumentare il nostro portafoglio di prodotti ed è qui che Tango Gameworks entra in gioco", ha dichiarato Kim, sottolineando che molti dei titoli precedenti di Tango 'potrebbero non essere nemmeno andati in pari.

"Non possiamo acquisire Tango Gameworks in base alle sue finanze o ai suoi numeri, giusto? Non pensiamo che Hi-Fi Rush 2 ci farà guadagnare, ad essere sinceri. Ma fa parte del nostro tentativo. Dobbiamo continuare a metterci alla prova realizzando nuovi giochi".

"Gli sviluppatori di Tango Gameworks sono creativi. Vogliono provare qualcosa di nuovo e noi vogliamo fare di più. Quello dei videogiochi è un settore in cui non si va mai a colpo sicuro, e questo significa assumersi dei rischi. Ma avere più progetti è in realtà un modo per mitigare il rischio, perché uno di essi potrebbe funzionare".

Alla domanda se Hi-Fi Rush è stato un successo commerciale per Microsoft, Kim ha risposto di non conoscere i numeri precisi, ma che a suo avviso non abbia generato chissà quali guadagni, ribadendo che non si tratta dell'aspetto più importante.

"Ha fatto incassare molti soldi a Microsoft? Potrebbe non essere così. Non dico di sapere quanto hanno guadagnato, è solo una mia ipotesi. Ma l'IP in sé era molto fresca e presentava nuovi tipi di gameplay. So che non è un gioco che molti studi producono, e dobbiamo continuare a provare questo approccio".

"Il grande successo non dovrebbe essere il nostro obiettivo. Se ci pensiamo bene, Hi-Fi Rush potrebbe aver portato degli svantaggi in termini finanziari, ma è Tango è un team che dovrebbe essere incoraggiato a creare qualcosa di nuovo e a continuare il suo viaggio. Vogliamo avere più team di questo tipo nella nostra scuderia".