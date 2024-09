Pokémon TCG Pocket punta tutto sulle sbustate e le carte da collezionare

Più o meno... perché una partita a Pokémon TCG può durare anche più di mezz'ora, il tavolo da gioco può farsi ingombrante e, a differenza di giochi di carte moderni come Marvel Snap , le regole non si adattano molto a brevi sessioni sullo smartphone, quando si hanno pochi minuti per una sfida al volo o qualche sbustata. Proprio per questo, il nuovo Pokémon TCG Pocket prende una direzione diversa da quella dei videogiochi precedenti, spostando l'attenzione sull'elemento collezionistico e modificando le regole per adattarsi meglio all'esperienza su smartphone. Anche a costo di creare un po' di confusione tra gli appassionati di lungo corso.

Dal primo videogioco su Game Boy Color a oggi sono stati diversi i tentativi di The Pokémon Company di "digitalizzare" il Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon. Dal vecchio e apprezzato Pokémon TCG Online, fino al quel Pokémon TCG Live che lo ha ufficialmente mandato in pensione, l'intenzione è sempre stata quella di tradurre in maniera quanto più fedele le meccaniche e le carte del gioco fisico, permettendo agli appassionati di giocare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Sbustali tutti!

Dopo aver provato una versione pressoché definitiva del gioco e parlato con alcuni rappresentati di The Pokémon Company, è chiaro che l'aspetto principale di Pokémon TCG Pocket è quello legato allo sbustare e collezionare le carte, mettendo completamente in secondo piano la costruzione del mazzo e le partite tra giocatori. Si nota in primis dalle enormi attenzioni riservate alle bustine e alle carte, con la volontà di ricreare in ogni momento un feeling tattile e un legame particolare verso ogni carta.

Ecco come si sbusta un pacchetto in Pokémon TCG Pocket

L'esperienza della sbustata inizia ancora prima di aprire un pacchetto: una volta scelta l'espansione, si scorre tra diverse bustine, si sceglie quella che si vuole aprire e già si nota che ognuna di esse è ricreata in 3D, con un suo spessore e la luce che si riflette sulla superficie. Si può aprire la bustina "strappando" con un dito la parte alta da un lato o dall'altro, ma volendo si può anche decidere di girare il pacchetto per aprirlo al contrario: in quel caso le carte appariranno una dopo l'altra in ordine inverso e mostrando prima il retro. Esattamente come i collezionisti fanno nella realtà.

Proprio parlando delle bustine si nota la prima grande differenza con giochi come Magic Arena o come i precedenti giochi di Pokémon TCG che portavano in digitale le stesse carte create per il gioco cartaceo. In Pokémon TCG Pocket le carte e le espansioni saranno invece originali e create appositamente per il nuovo gioco, ma non mancheranno alcune eccezioni per stuzzicare i fan più hardcore del Gioco di Carte Collezionabili, con alcune carte che riprendono illustrazioni storiche ma adattano le mosse alle nuove meccaniche semplificate. Per fare un esempio, durante la presentazione del gioco si è vista una carta Pikachu con l'illustrazione di Pikachu 1a Edizione, ma era dotato soltanto di Rosicchiamento con 20 danni (laddove nell'originale faceva 10 danni e in più aveva anche Scoppiotuono).

L'unica espansione disponibile al lancio si chiamerà Geni Supremi (Genetic Apex) e sarà disponibile in tre diverse bustine, rispettivamente con le illustrazioni di Pikachu, Charizard e Mewtwo; come da tradizione alcune carte si potranno trovare solo in una specifica versione della bustina, strizzando l'occhio all'idea delle diverse versioni nata ai tempi di Pokémon Blu/Verde/Rosso. I responsabili di The Pokémon Company ci hanno spiegato che l'intenzione è pubblicare nuovi set a cadenza regolare, anche se non è stato specificato ogni quanti mesi dovremo aspettarci un nuovo set: quello che pare certo è che le espansioni saranno slegate da quelle che usciranno per il gioco cartaceo.